Küchenhändler aus Wels mit Konkursverfahren

Es ist ein Konkurs in der Küchenbranche, der vor allem viele Privatkunden hart trifft: Über das Vermögen der Tirex Küchen GmbH ist nach Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet worden: Das gab der Gläubigerschützer AKV in einer Aussendung bekannt. Eine Fortführung des Unternehmens mit Sitz in Wels und Küchenstudio in Salzburg ist nicht geplant.

Die Passiv liegen bei 1,7 Millionen Euro, 183 Gläubiger sind betroffen. Besonders stark betroffen sind viele Kunden: Sie haben Zahlungen in Höhe von einer Million Euro geleistet. Dazu kommen Verbindlichkeiten bei Banken sowie Lieferanten.

Tirex plant und handelt mit Küchen- und Einrichtungsmöbeln, vorwiegend der Marke Dan. Der Hauptvertriebskanal waren Messeveranstaltungen. Laut Konkursantrag konnten aufgrund der pandemiebedingten Absagen so gut wie aller relevanten Messen über diesen Weg fast keine Umsätze mehr erzielt werden. Dazu kamen Probleme bei der Personalsuche, stark gestiegene Kosten und eine nachlassende Nachfrage. Sechs Mitarbeiter sind betroffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper