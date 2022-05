Im Sommer ist es in der Dachgeschoßwohnung viel zu heiß, im Winter könnte ein Kachelofen helfen, die Heizungskosten zu senken. Die Einbauküche in der Mietwohnung gefällt auch nicht mehr, und dasselbe gilt für den Teppichboden im Wohnzimmer. Aber darf der Mieter einer Wohnung oder eines Hauses einfach so Änderungen vornehmen? Und wann muss der Vermieter seine Zustimmung erteilen? Ich möchte meine angemietete Wohnung neu ausmalen. Darf ich das? "Als Erstes muss geklärt werden, ob das