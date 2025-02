KTM: Zufriedene Reaktionen auf Annahme des Sanierungsplans

„Ich bin heute dankbar und glücklich. KTM ist back on track. Unsere Mitarbeiter haben in den letzten drei Monaten alles dafür gegeben, damit das Rennen weitergehen kann", wird Gottfried Neumeister, CEO der PIERER Mobility AG, in einer Aussendung des Unternehmens nach Annahme des Sanierungsplanes zitiert. "Wir haben heute ein wichtiges Kapitel abgeschlossen.