KTM: Von der Insolvenz 1991 zur Insolvenz 2024

Am 9. Dezember 1991 meldete die KTM Motor Fahrzeugbau AG in Mattighofen Konkurs an. Der Industrielle und ehemalige VP-Chef Josef Taus, der damals einen großen Teil der Aktien hielt, hatte mit den Banken keine Einigung über eine Entschuldung finden können und musste mit Schulden von rund 70 Millionen Euro und einer Überschuldung von rund 13 Millionen Euro zum Insolvenzgericht. Taus hatte sich vor allem mit der GiroCredit überworfen. Die Gläubiger erhielten nur ein paar Prozent ihrer Forderungen.