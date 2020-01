KTM verlässt mit Pierer Mobility AG die Wiener Börse

Im Oktober vergangenen Jahres benannte der Industrielle Stefan Pierer seine KTM Industries AG in Pierer Mobility AG um. Mobil wird das Unternehmen jetzt auch, was die Börseplätze anbelangt - wohl nicht zur Freude der Wiener Börse. Denn KTM und Husqarna werden im ersten Quartal das Wiener Parkett verlassen.

Die Pierer Mobility mit den Marken KTM und Husqvarna strebt eine Zulassung ihrer Aktien zum Handel im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. "Nach dem für das erste Quartal 2020 geplanten Vollzug des Listings im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird eine Beendigung der Notierung der Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse angestrebt", teilte das Unternehmen mit.

Mit der Notierung in Frankfurt soll die Handelsliquidität der Aktien im Euroraum erhöht werden. Die Primärlistung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange bleibt unverändert weiter bestehen.

Das Jahr 2019 ist für Pierer Mobility gut gelaufen: Im Vorjahr wurden 280.099 Motorräder der Marken KTM und Husqvarna verkauft. Um sieben Prozent mehr als im Jahr davor.

2020 soll auch die spanische Marke GasGas integriert werden, nachdem im Dezember 2019 die Kartellbehörden einem Joint Venture mit GasGas Motorcycles zugestimmt haben, teilte Pierer Mobility mit.

Wachstumsmarkt E-Fahrräder

Erst im Dezember 2019 integrierte die Gruppe den deutschen Elektrorad-Anbieter Pexco, um den "nächsten Wachstumsschritt zu setzen. Pierer rechnet mit rund 100 Millionen Euro Umsatz in 2020 in diesem Bereich der Zweirat-Elektromobilität. Viktor Sigl, Vorstandsmitglied der KTM AG, wurde bereits zusätzlich in den Vorstand der Pierer Mobility berufen.

Vor diesem Hintergrund könnte auch der aktuelle Schritt nach Frankfurt zu sehen sein.