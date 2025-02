KTM und die Gläubiger: Sanierung wird Balanceakt

Bekommt KTM bei der Tagsatzung am 25. Februar genug Zustimmung für seinen Sanierungsplan? Aus Sicht der Gläubigerschutzverbände haben sich die Chancen erhöht. Der insolvente Motorradhersteller hatte am Mittwoch, wie berichtet, ein verbessertes Angebot an die Gläubiger veröffentlicht: Die 30-Prozent-Quote soll nicht über zwei Jahre verteilt, sondern gleich in voller Höhe bis 15. April bezahlt werden (Bar- beziehungsweise Kassaquote).