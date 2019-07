KTM streicht eine Schicht

Die Kapazitätsreduktion sei in der zweiten Jahreshälfte nicht ungewöhnlich. Diese sei der Saisonalität des Geschäfts und in diesem Zusammenhang mit der Optimierung der Produktion geschuldet, sagt Vorstand Viktor Sigl. 40 Leasingmitarbeiter würden an ihre Beschäftiger zurückgestellt. Kündigungen in der Stammbelegschaft gebe es keine, bestätigt auch der Betriebsrat.

In den Werken in Mattighofen und Munderfing sind rund 3500 Mitarbeiter beschäftigt, etwa 300 davon auf Leasingbasis. Erst im Frühling habe KTM 80 Mitarbeiter aus einem Leiharbeitsverhältnis in die Stammbelegschaft übernommen, sagt Sigl. Anfang September würden 55 Lehrlinge ihre Ausbildung beginnen. (sib)