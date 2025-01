23 Investoren an Einstieg bei KTM interessiert

Am Landesgericht Ried fand am Freitag die Prüfungstagsatzung statt.

Am Landesgericht Ried gingen am Freitag, wie berichtet, die Prüfungstagsatzungen für drei insolvente KTM-Gesellschaften über die Bühne: Wie die Gläubigerschützer Creditreform, AKV und KSV berichten, haben allgemeine Gläubiger (Lieferanten, Banken) der KTM AG Forderungen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro angemeldet. 1,7 Milliarden Euro entfallen auf Finanzgläubiger. 1,6 Milliarden Euro dieser Gläubigerforderungen wurden anerkannt. 500 Millionen Euro wurden von Sanierungsverwalter Peter Vogl vorläufig bestritten.

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft Neuer Chef bei KTM statt Pierer MATTIGHOFEN/WELS. Stefan Pierer wird den Vorsitz im Vorstand der Pierer Mobility AG und der KTM AG an Gottfried Neumeister übergeben und ihn als ... Neuer Chef bei KTM statt Pierer

Insbesondere wurden vorläufig die angemeldeten „Intercompany“-Forderungen sowie die geltend gemachten Aus- und Absonderungsansprüche und Schadenersatzforderungen der Lieferanten bestritten. Diese Forderungen werden noch vertiefend geprüft werden. Aktuell werden die vorliegenden Produktionspläne überarbeitet und wird bis Mitte Februar 2025 geklärt sein, in welche Projekte und Verträge die Schuldnerin eintritt, heißt es. Im Anschluss werden die tatsächlich eingetretenen Schadenersatzforderungen vom Sanierungsverwalter als teilnahmeberechtigt für die Quotenausschüttung anerkannt werden.

Zusätzlich haben Dienstnehmer Forderungen in der Höhe von rund 12,7 Millionen Euro angemeldet, welche mit einem Betrag von rund 12,6 Millionen vom Sanierungsverwalter anerkannt wurden. Bei Insolvenzeröffnung waren etwa 2500 Dienstnehmer bei der KTM AG beschäftigt, infolge von Kündigungen und Austritten sind aktuell knapp 2000 Dienstverhältnisse aufrecht.

Was die gesamte KTM-Gruppe betrifft, so hat diese Ende 2023 rund 6000 Mitarbeiter gezählt – aktuell sind es 4400 Beschäftigte.

Wie berichtet, soll KTM durch den Einstieg eines Investors gerettet werden: Die Suche ist am Laufen, 23 potenzielle Investoren haben Interesse bekundet. Es soll sich sowohl um strategische als auch um Finanzinvestoren handeln.

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft KTM: Produktion startet wieder im März LINZ/RIED IM INNKREIS. Am Freitag gibt es für die Gläubiger Informationen, wie es mit KTM weitergeht. KTM: Produktion startet wieder im März

Bei der KTM Components GmbH liegen bislang 739 Forderungsanmeldungen vor, davon 478 von Dienstnehmern. Angemeldet wurden Insolvenzforderungen in der Höhe von EUR 80,9 Millionen Euro, wovon vorerst Forderungen in der Höhe von EUR 48.,8 Millionen Euro anerkannt wurden.

Bei der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH liegen bislang 1162 Forderungsanmeldungen vor, davon 772 von Dienstnehmern. Angemeldet wurden Insolvenzforderungen in der Höhe von EUR 111,9 Millionen Euro vor, wovon vorerst Forderungen in der Höhe von EUR 41,4 Millionen anerkannt wurden.

Die Sanierungsplantagsatzung ist auf den 25.02.2025 anberaumt. Die Erfüllung eines Sanierungsplans ist vom Einstieg eines Investors in die KTM-Gruppe abhängig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper