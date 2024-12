KTM: Produktionsstopp könnte verlängert werden

Dem insolventen Motorradhersteller KTM stehen entscheidende Wochen bevor: Am 25. Februar werden die Gläubiger über den Sanierungsplan abstimmen. Schon im Jänner soll es Klarheit über den Einstieg eines Investors bei der Mutter Pierer Mobility geben. Um die Sanierung zu schaffen, zeichnen sich weitere Sparmaßnahmen ab: Wie berichtet, steht bis Ende Februar die Produktion. Diese Maßnahme könnte um vier Wochen bis Ende März verlängert werden. Die Arbeitszeit eines Großteils der Belegschaft ist im Jänner und Februar auf 30 Stunden reduziert, auch diese Maßnahme könnte auf März verlängert werden.

Die in den Lagern der drei Vertriebstöchter KTM, Husqvarna und Gasgas stehenden Motorräder werden abverkauft. Wie berichtet, soll auch der Kauf eines 49-Prozent-Anteils an Pierer Immoreal durch KTM rückgängig gemacht werden, um 35 Millionen Euro Liquidität zu heben.



Auch längerfristige Maßnahmen werden angedacht: Ein Ausstieg aus dem Motorsport (MotoGP, Moto3, Moto2) wird geprüft. Da die Verträge der Fahrer auf zwei Jahre befristet sind, soll ein Ausstieg frühestens 2026 erfolgen. Diese Maßnahme soll jährliche Einsparungen von 46 Millionen Euro bringen.

