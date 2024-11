KTM-Krise führt zu "Kurskatastrophe" bei der Aktie

Um 11.30 Uhr stand die Aktie von Pierer Mobility bei 7,92 Euro. Das war allein am Mittwochvormittag ein Minus von mehr als 30 Prozent. Über ein Jahr gerechnet beträgt der Kursverlust mehr als 80 Prozent. Das Unternehmen hatte, wie berichtet, am späten Dienstagabend bekanntgegeben, dass es eine tiefgreifende Restrukturierung und eine Geldspritze braucht. Verhandlungen zwischen Kernaktionären und Gläubigern/Banken laufen. "Drei negative Unternehmensmeldungen in kurzer Zeit führten fast