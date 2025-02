KTM ist Thema im BMW-Aufsichtsrat

Steigt BMW beim Innviertler Motorradhersteller KTM ein? Übernimmt der deutsche Fahrzeugproduzent die KTM-Mutter Pierer Mobility? Es ist eine realistische Variante. Nachdem die Sache im Vorstand der BMW behandelt wurde, hat der Aufsichtsrat des Konzerns dem Vernehmen nach am Donnerstag darüber beraten, und es dürfte weitere Sitzungen geben, heißt es aus Finanzkreisen. Die endgültige Entscheidung wird demnach in den nächsten Tagen oder in wenigen Wochen fallen. BMW Motorrad hat die Spekulationen