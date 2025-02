KTM: Insolvenzstiftung für Betroffene startet

Heute, Montag, beginnt die Insolvenzstiftung in Oberösterreich. Wie berichtet, haben Land und AMS diese Stiftung für jene beschlossen, die ihren Job verlieren und eine Ausbildung machen wollen. Gründe sind die Insolvenz des Innviertler Motorradbauers KTM und mögliche Folgepleiten.

Das Budget beträgt vier Millionen Euro, Land und AMS steuern je die Hälfte bei. Die Insolvenzstiftung ist zweigeteilt. Einerseits richtet sie sich an Betroffene bei KTM und anderen Betrieben in der Automotive-Branche, andererseits generell an Klein- und Mittelbetriebe. Für bis zu 400 Betroffene ist Platz.

„Es ist eine vorsorgliche Maßnahme, bei der wir natürlich hoffen, dass sie möglichst wenig in Anspruch genommen werden muss“, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Für die Insolvenzstiftung Automotive gebe es bisher 40 Anmeldungen. AMS-Landeschefin Iris Schmidt sprach von einem „Sicherheitsnetz“, das über Regionen mit hohem Anteil von Betrieben im Produktionssektor gespannt worden sei. Arbeitssuchende würden in den regionalen Geschäftsstellen über die Möglichkeit informiert.

Entscheidende Wochen für KTM

KTM selbst stehen entscheidende Wochen bevor. Am 25. Februar stimmen Gläubiger über den Sanierungsplan ab. Um die angestrebte Quote von 30 Prozent oder mehr bedienen zu können, sind mindestens 600 Millionen Euro nötig. Das Geld dafür sollen Investoren beisteuern. Wie berichtet, dürfte es Interesse von rund 20 internationalen und nationalen Investoren geben, darunter dem indischen KTM-Partner Bajaj, CF Moto aus China und FountainVest aus Hongkong.

Ein Angebot hat auch Remus-Chef Stephan Zöchling abgegeben, Aufsichtsratschef der KTM-Mutter Pierer Mobility. „Ich habe mit der Sberbank ein bisschen Geld verdient, das ich reinvestieren möchte“, sagte er dem Magazin „Trend“.

