KTM: Inder und Chinesen wollen übernehmen

Die Produktion bei KTM steht derzeit still, die entscheidende Sanierungsplan-Tagsatzung findet am 25. Februar statt.

Mehr als 2000 Gläubiger aus aller Welt sind von der KTM-Insolvenz betroffen. Rund 100 Personen kamen am Freitag zur Berichtstagsatzung und ersten Gläubigerversammlung in den Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Ried, viele Gläubiger ließen sich vertreten. Da der Andrang weniger stark war als erwartet, musste die Versammlung nicht in das Messegelände ausweichen.Die Spannung im Gerichtssaal war zum Greifen. Die entscheidende Frage: Kann der Innviertler Motorradhersteller saniert werden?