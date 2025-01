KTM-Händler: "Die Zeichen stehen auf Weiterführung"

Wie berichtet, soll am Freitag eine erste Entscheidung über einen möglichen Investor für den Motorradbauer fallen. Die Produktion steht aktuell bis März still. 5380 Gläubiger - darunter Banken, Beschäftigte und Zulieferer - haben ihre Forderungen im Insolvenzverfahren angemeldet. Christian Windhager, Geschäftsführer von KTM-Händler Braumandl in Thalheim bei Wels, einem der größten KTM-Händler in Oberösterreich und langjähriger KTM-Partner, zeigt sich vorsichtig positiv, was die Zukunft