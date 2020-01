KTM fährt an der Börse von Wien nach Frankfurt

Im Oktober vergangenen Jahres benannte der Industrielle Stefan Pierer seine KTM Industries AG in Pierer Mobility AG um. Mobil wird das Unternehmen jetzt auch, was die Börseplätze anbelangt – nicht zur Freude der Wiener Börse. Denn das Unternehmen mit den Marken KTM und Husqvarna wird im ersten Quartal das Wiener Parkett verlassen und an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard antreten.

Aktien weiter in Wien handelbar

Der Vorstand der Wiener Börse, Christoph Boschan, zu den OÖN: „Trotz des Rückzugs aus dem regulierten Markt gehen wir davon aus, dass die Aktie auch in Wien gehandelt bleibt.“ Das sieht auch Stefan Pierer so. Er sagt, dass es sich insofern nicht um einen „Rückzug“ von der Wiener Börse handle, sondern lediglich um einen „Umzug“.

Ziel sei, die Liquidität zu erhöhen, indem man an eine frequentiertere Börse im Euroraum wechsle, insbesondere weil die vielen deutschen Investoren Frankfurt eher am Radar hätten als Wien. Die Hauptlistung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange bleibt unverändert bestehen.

Die Pierer-Aktie wies mit gestern, Donnerstag, eine Marktkapitalisierung von 1,127 Milliarden Euro auf. Sie fristete in Wien allerdings ein verschlafenes Dasein. Das täglich gehandelte Aktienvolumen (im „Standard Market Auction“-Segment) betrug in den vergangenen 100 Tagen 277 Stück. Ein zufälliger Vergleich: Vom ATX-Titel FACC wurden im Schnitt 63.785 Stück gehandelt.

Im Vorjahr wurden 280.099 KTM- und Husqvarna-Motorräder verkauft, sieben Prozent mehr als im Jahr davor. 2020 soll auch die spanische Marke GasGas integriert werden, nachdem im Dezember 2019 die Kartellbehörden einem Joint-Venture zugestimmt haben.

Erst im Dezember 2019 integrierte die Gruppe den deutschen Elektrorad-Anbieter Pexco, um den „nächsten Wachstumsschritt zu setzen“. Pierer rechnet 2020 mit rund 100 Millionen Euro Umsatz im Bereich der Zweirad-Elektromobilität. Der aktuelle Börsenumzug habe damit nichts zu tun, so Pierer.



Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at