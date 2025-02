KTM: Europas Investitionsbank stimmte gegen den Sanierungsplan

Rund 300 KTM-Mitarbeiter folgten der Einladung des Unternehmens: Am Dienstagabend wurden die Beschäftigten in der Zentrale des Motorradherstellers in Mattighofen verköstigt. Vorstandschef Gottfried Neumeister hielt eine Rede. Dazu kam eine Lichtinstallation, die als Auftakt einer neuen Kampagne ("Orange Blood") diente. KTM wollte Aufbruchstimmung nach dem ersten wichtigen Schritt bei der Sanierung des Unternehmens vermitteln.