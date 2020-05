KTM erhöht Personalstand wieder

Positive Marktentwicklungen nach Aufhebung des Shutdowns in den verschiedenen Weltregionen sowie der gut laufende Motorradmarkt insbesondere in den USA sind der Grund, warum KTM die Produktion wieder voll startet. Man werde in Europa und den USA sogar die Kapazitäten erhöhen. Der weltweite Personalstand wachsesomit auf mehr als 4000 Mitarbeiter und sei damit höher als zu Beginn der Kurzarbeit im März 2020, teilte das Unternehmen in einer Aussendung am Freitag mit.

Darüber hinaus konnte die E-Bike-Sparte mit den Marken Husqarna und R Raymon vom Fahrradboom in Europa profitieren und verzeichnet zweistellige Umsatzzuwächse gegenüber dem Vorjahr.