KTM: "Eine ganze Region in die Arbeitslosigkeit zu schicken, kann nicht im Interesse der Banken und Investoren sein"

Seit heute 9 Uhr geht es um die Zukunft von KTM und damit um die Zukunft einer ganzen Region. Die Gläubiger entscheiden, ob der Sanierungsplan angenommen wird oder ob es einen Konkurs mit Zerschlagung gibt. Gespannt verbringt den Tag der Entscheidung auch Mattighofens VP-Bürgermeistert Daniel Lang. Er hofft das Beste und hat dafür gute Gründe.

Daniel Lang Bild: Alexander Kaiser

Die Spannung steigt im Innviertel. Beinahe täglich gibt es neue Prognosen und Vorhersagen rund um den insolventen Motorradhersteller, von kompletter Zerschlagung bis Stärkung des Standortes ist die Rede. „Es gibt die wildesten Gerüchte, denen sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube nicht, dass es im Interesse der Investoren und Banken ist, eine ganze Region in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Ich hoffe das Beste und das ist die Fortführung des Standortes mit seinen Mitarbeitern und den vielen Objekten“, sagt Lang.

Gespannt auf ein erstes Ergebnis wartet auch Martin Voggenberger, VP-Bürgermeister in Munderfing, dem zweiten KTM-Standort. Er will die orange Motorrad-Zukunft nicht schwarzmalen, sondern erst einmal abwarten. „Klar ist die Situation angespannt, es ist alles mit gewissen Fragezeichen behaftet, aber ich bin nach wie vor positiv gestimmt, das ist mein Zugang. Es wäre ein Wahnsinn, wenn KTM zerschlagen würde, nicht nur für uns, sondern für die ganze Region mit all ihren Zulieferern“, sagt Voggenberger.

Martin Voggenberger Bild: mahu

Die KTM-Krise bringt auch Lieferanten und bisherige Partner in Bedrängnis. Die vielen Zulieferbetriebe im Bezirk Braunau würden sich allerdings „sehr bedeckt halten“, sagt WK-Braunau-Obmann Klemens Steidl: „Da ist natürlich ein gewisser Stolz da. Viele haben eine Ausfallversicherung, aber gewiss nicht alle. Was wir in Abstimmung mit dem Arbeitsmarktservice sehen, ist, dass nicht so viele Leute beim Arbeitsmarktservice aufschlagen wie befürchtet. Das heißt, es gibt einen starken fliegenden Wechsel.“ Nicht nur bei KTM ist die Arbeit wenig, sondern auch in vielen anderen Betrieben. „Das ist zwar kein lokales Problem, aber dadurch, dass wir ein starker Wirtschaftsbezirk sind, gibt es momentan viele, die nicht die volle Arbeitszeit im Betrieb beschäftigt sind. Die Anzahl liegt im Bezirk Braunau im vierstelligen Bereich“, sagt Steidl.

Um 9 Uhr hat die Tagsatzung bei der größten Firma, der KTM AG, begonnen. Der Termin wurde wie berichtet vom Gericht angesichts der hohen Zahl an Forderungsanmeldungen (3847) mit drei Stunden deutlich länger als üblich angesetzt. Um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr folgen die Tagsatzungen bei der KTM Components und der KTM Forschung & Entwicklung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck