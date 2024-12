KTM-Designer Kiska: Zukunft gesichert, Mitarbeiterabbau gestoppt

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es jede Menge Gerüchte gegeben, am Freitag erfolgte die Bestätigung: Der Mühlviertler Technologiespezialist Loxone und die Salzburger Marken- und Designagentur Kiska werden ab kommendem Jahr intensiv zusammenarbeiten. In einer Aussendung ist von einer "strategischen Partnerschaft" die Rede.