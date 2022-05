Nach neun Jahren wird Axel Greiner am 13. Juni das Amt des Industriellen-Präsidenten in Oberösterreich an seinen Nachfolger übergeben. Und dieser wird – sofern morgen die Gremien in Linz zustimmen (was als sicher gilt) – Stefan Pierer heißen. Dies wurde den OÖNachrichten aus gut informierten Kreisen bestätigt. voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner, Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß und Miba-Chef F. Peter Mitterbauer bleiben als Vizepräsidenten Pierers im Präsidium.