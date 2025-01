KTM: Chef-Rochade bei Pierer-Gesellschaften

In einer Pflichtveröffentlichung kündigte die Pierer Industrie AG und die direkte KTM-Muttergesellschaft Pierer Mobility AG am Donnerstag Abend nach Börseschluss einige Wechsel in Geschäftsführung und Aufsichtsrat an. Ein erfahrener Sanierer, Stephan Zöchling, wird in den Aufsichtsrat der Pierer Mobility AG einziehen. Er soll dort nicht, so ein Sprecher, als operativer Sanierer einziehen, sondern im Aufsichtsrat über die Restrukturierungsmaßnahmen wachen.

Der Motorradhersteller KTM mit Sitz in Mattighofen ist am 29. November in die Insolvenz geschlittert und sucht neue Investoren.

Der Unternehmer Zöchling ist Miteigentümer des steirischen Auspuffspezialisten Remus, er hat 2016 die Mehrheit mit Hand Peter Haselsteiner (Strabag) übernommen und später alle Anteile erworben. Auch mit Automanager Sigi Wolf soll ihn eine Freundschaft und geschäftliche Partnerschaft verbinden.

Außerordentliche Hauptversammlung

Um die Rochade zu ermöglichen, soll Ende Jänner 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden, in der Wahlen in den Aufsichtsrat stattfinden sollen. Um die Wahl von Stephan Zöchling in den Aufsichtsrat zu ermöglichen, legte der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates Josef Blazicek heute sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung zurück.

Zudem soll in dieser Hauptversammlung ein neues bedingtes Kapital geschaffen werden, "um die flexible Ausgabe von Finanzinstrumenten durch den Vorstand zu ermöglichen", heißt es in der Ad-Hoc-Mitteilung weiter.

Gottfried Neumeister und Stephan Zöchling wurden mit Wirkung ab 1.1.2025 in den Vorstand der Pierer Industrie AG (die Holding in der Pierer-Gruppe) bestellt. Vorbehaltlich der Wahl in der Hauptversammlung soll Stephan Zöchling auch in den Aufsichtsrat der Pierer Mobility AG einziehen.

Friedrich Roithner legt sein Mandat in der Pierer Industrie AG zurück und wechselt in die Geschäftsführung der Pierer Konzerngesellschaft mbH.

