KTM: Betriebsrat rechnet nicht mit weiterem Personalabbau

Nach der Bekanntgabe der Umstellung auf Ein-Schicht-Betrieb und teilweiser Produktionsverlagerung nach China sowie Indien könnte beim insolventen Innviertler Motorradhersteller KTM weiterer Personalabbau drohen, befürchten Kritiker nach der Hauptversammlung am Montag.

Der langjährige Betriebsrat Friedrich Lackerbauer nimmt dazu im OÖN-Gespräch Stellung. Er ist auch Teil des Aufsichtsrates der KTM AG und war am Montag bei der außerordentlichen Hauptversammlung in Ried dabei. "Wir haben die Zusage der neuen Geschäftsführung, dass nichts mehr im Busch ist und es keine weiteren Kündigungen in größerem Ausmaß gibt", sagt Lackerbauer. Er rechnet damit, dass die Produktion tatsächlich Mitte März wieder anlaufen werde. Die Umstellung auf Ein-Tagesschicht-Betrieb habe man bereits vor Weihnachten verhandelt, damit es weitergehen könne. Diese Maßnahme "hat aber keinen Einfluss auf die Produktion und auch nicht auf den Personalstand".

Auch der neue Aufsichtsratsvorsitzende Stephan Zöchling sei „kein Unbekannter“, mit ihm, bzw. seiner Firma Remus arbeite KTM schon lange zusammen, sagt Lackerbauer. Persönlich gekannt habe er ihn davor nicht, "er war dann auch schnell wieder weg."

Für den Start der Produktion seit laut Lackerbauer außerdem frisches Geld und Kapital nötig, um Rohstoffe bzw. Teile einzukaufen. Die Kapitalerhöhung begrüßt er daher. Mit dem bestehenden Personal seien "vier Bänder mit Tagesschicht in der Produktion gut machbar", man liege damit auch im Jahresplan.

"Stimmung ist positiv"

Was die Gläubigerquote (30 Prozent) betrifft, hofft Lackerbauer bei der entscheidenden Versammlung am 25. Februar auf "die richtige Mehrheitsentscheidung" – und dass der Sanierungsplan angenommen werde. Die Rolle der Banken sieht er kritisch, "da geht es um Rendite". Die Stimmung in der Belegschaft sei "grundsätzlich positiv", der größte Wunsch sei: es solle endlich wieder Ruhe einkehren bei KTM.

Autor Clemens Thaler Stv. Chef vom Dienst, Redakteur Wirtschaft Clemens Thaler