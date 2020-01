KTM auch unter neuem Namen auf der Überholspur

Das Ergebnisplus der Pierer Mobility AG hielt im Vorjahr allerdings nicht ganz mit dem Umsatzzuwachs mit.

Die vorläufigen Jahreszahlen weisen für die Pierer-Mobility-Gruppe demnach ein Umsatzplus von vier Prozent auf 1,52 Milliarden Euro aus. Das Betriebsergebnis Ebit legte um 2,3 Prozent auf 131,7 Millionen Euro zu. Damit liege man über Plan, heißt es aus dem Unternehmen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg von 211 auf 240,8 Millionen Euro. Die Differenz zwischen Ebitda und Ebit führt der Motorradhersteller auf Investitionen im abgelaufenen Geschäftsjahr zurück. Die Pierer Mobility AG investierte rund 121 Millionen Euro in Produktentwicklung und rund 44 Millionen Euro in Betriebsanlagen und Infrastruktur.

Schwieriger Markt Europa

Den Absatz konnte das Unternehmen um rund sieben Prozent auf 234.449 KTM-Motorräder und 45.650 Husqvarna-Motorräder steigern. Zuwächse wurden in Indien, Australien und den USA erzielt. In Europa hielt das Unternehmen den Marktanteil bei zwölf Prozent. „Die Situation in der Branche bleibt herausfordernd, weil es seit zwei Jahren wegen der Markenvielfalt einen Umbruch gibt“, heißt es auf OÖN-Anfrage.

Auch deshalb versucht die Pierer Mobility AG, sich breiter aufzustellen. Neben KTM und Husqvarna soll GasGas eine dritte Säule bei den Motorrädern werden. An der spanischen Motorradfirma halten die Oberösterreicher seit Oktober die Mehrheit. Damit decke man den Bereich der Trial-Motorräder ab. Die Zahl der Mitarbeiter in der Gruppe stieg im Vorjahr um 1,5 Prozent auf 4368. Für das heurige Jahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum um acht bis zehn Prozent.