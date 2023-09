KSR: Pleite mit 123 Millionen Euro Schulden

Laut den Gläubigerschützern KSV und AKV ist im Zuge der Sanierung mit Verbindlichkeiten von 77,3 Millionen Euro auszugehen. Für den Liquidationsfall wird mit Verbindlichkeiten von 123,3 Millionen Euro gerechnet.

KSR ist auf die Entwicklung, den Import und den Vertrieb von Zweirädern und Quads spezialisiert. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz, in Frankreich, Singapur und Griechenland und betreibt Betriebsstätten in Italien, Spanien, Belgien, Deutschland und in Frankreich. KSR profitierte während Corona von einer starken Nachfrage, die zuletzt nachließ. Dazu kamen steigende Kosten.

Betroffen von der Insolvenz sind 220 Mitarbeiter (173 davon in Österreich) sowie 252 Gläubiger: Ihnen wird eine Quote von 20 Prozent geboten, zahlbar binnen zwei Jahren. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, eventuell mit Unterstützung eines Geldgebers. Gemessen an den Passiva liegt KSR im Spitzenfeld bei den Insolvenzen 2023.

