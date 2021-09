Was in El Salvador passiert, ist global gesehen im Normalfall eine Randnotiz. Das Land in Zentralamerika ist etwa doppelt so groß wie Oberösterreich, bei rund viermal so vielen Einwohnern. Diese Woche sind allerdings fast alle Augenpaare der Finanzwelt auf jenen Staat gerichtet, der für seine Pazifikstrände und Surfplätze bekannt ist: Denn El Salvador hat als erstes Land der Welt die Kryptowährung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt (siehe Bild in der Grafik). Das Gesetz sieht