Krisen ohne Ende, aber Euphorie an den Börsen

Aktienhandel an der New Yorker Wall Street

Die deutsche Wirtschaft dürfte heuer zum zweiten Mal in Folge schrumpfen, 2025 ist kaum Belebung in Sicht. Dazu kommen die politischen Turbulenzen. Trotzdem hat der deutsche Aktienindex DAX diese Woche, wie berichtet, die 20.000-Punkte-Marke geknackt. Die Welt wird von multiplen Krisen erschüttert: Kriege, Handelskonflikte, Klimawandel. Dennoch steigt der globale Index MSCI, die US-Börsen sind euphorisch, mit Abstrichen legen auch die Märkte in Europa und Asien zu.Wie ist das zu erklären?