Krise spitzt sich zu: Argentinier räumen ihre Konten leer

Es ist ein Bild, das alles über die Wirtschaftskrise in Argentinien aussagt: Bei Temperaturen von gerade einmal vier Grad stehen viele Bewohner von Buenos Aires vor den Banken Schlange, um ihre Konten leer zu räumen. Es herrscht Unruhe wegen der von der Regierung eingeführten Kapitalkontrollen. Nach 2001 und 2014 droht der dritte Staatsbankrott in diesem Jahrhundert.

Mitten in der Wirtschaftskrise hatte Argentinien eine Einschränkung des Devisenhandels beschlossen, um die Landeswährung Peso zu stützen. Die Regierung des wirtschaftsliberalen Staatschefs Mauricio Macri veröffentlichte am Sonntag ein Dekret, wonach große Exporteure eine Erlaubnis der Notenbank für den Kauf von Fremdwährungen und zur Überweisung von Devisen ins Ausland einholen müssen. Für Private, die US-Währung erwerben wollen, gilt eine monatliche Obergrenze von 10.000 Dollar. Mit dem Schritt will die Regierung die Krise bekämpfen.

Der Peso kollabierte

Tatsächlich spitzt sich die Lage zu: Mit mehr als 55 Prozent hat Argentinien eine der höchsten Inflationsraten weltweit. Seit dem 11. August verlor der Peso zum Dollar ein Viertel an Wert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Präsident Macri eine Vorwahl gegen seinen linksgerichteten Herausforderer Alberto Fernández verloren.

Nach der Vorwahl-Niederlage geriet Macri in Panik – er versprach dem Volk Steuererleichterungen und einen höheren Mindestlohn. Vergangene Woche verschärfte sich die Krise, als es Finanzminister Lacunza nicht gelang, auslaufende Staatsanleihen neu zu finanzieren – und er deswegen längere Laufzeiten ins Spiel brachte. Ratingagenturen werten so einen Vorgang als Zahlungsausfall. Es geht um Bonds sowie um Kredite des Internationalen Währungsfonds im Wert von rund 100 Milliarden Dollar.

Die Einschränkung des Devisenhandels konnte die Wirtschaftslage freilich nur nach offizieller Lesart stabilisieren. Die Akteure an den Kreditmärkten erwarten den nächsten Staatsbankrott für das südamerikanische 44 Millionen-Einwohner-Land.