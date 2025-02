Krise bei Volkswagen-Tochter Porsche: 1900 Jobs sollen gestrichen werden

Die Krise bei Porsche spitzt sich zu: Bis 2029 will der Autokonzern rund 1.900 Stellen in der Region Stuttgart streichen. Betroffen sind das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und der Standort in Weissach. Das teilte das Unternehmen heute mit. Zuvor hatten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.

Der Stellenabbau kann den Angaben nach nur sozialverträglich erfolgen. Für die Beschäftigten der Porsche AG gilt noch bis 2030 eine Beschäftigungssicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis dahin ausgeschlossen, der Konzern muss also auf Freiwilligkeit setzen.

Die nun bekanntgewordenen Streichungen erfolgen zusätzlich zu den bereits beschlossenen Einsparungen bei befristet Beschäftigten. Bereits seit 2024 laufen deren Verträge in der Produktion schrittweise aus. Das Unternehmen kündigte im vergangenen Jahr an, keine Befristungen mehr zu verlängern.

