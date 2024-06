Krise am Bau: Gewerbliche und Gemeinnützige arbeiten zusammen

Der Einbruch im Wohnbau ist der Grund dafür, dass es in Österreich zu einem besonderen Schulterschluss kommt: Gewerbliche (VÖPE) und gemeinnützige Bauträger (GBV), die Baugewerkschaft (GBH) und der Fachverband der Bauindustrie haben sich zur "Allianz Wohnraum für Österreich" zusammengeschlossen. Diese will als Plattform die Kräfte bündeln und den Wohnbau wieder anschieben.

Lesen Sie hier: Günstige Kredite: Häuslbauer können Anträge ab jetzt bis Ende 2025 stellen

Das Paket der Bundesregierung von 2,2 Milliarden Euro sei zwar begrüßt worden, hieß es bei einem Pressetermin der Spitzenvertreter gestern. Es komme aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage mit hohen Grundstücks-, Bau- und Refinanzierungskosten sowie zu lange andauernder Genehmigungsverfahren allerdings nicht auf den Baustellen an. Es helfe bisher lediglich "ein wenig" – bezogen auf Verbesserungen bei Kreditvergaben.

Wurden 2019 noch 85.000 Baugenehmigungen erteilt, so waren es laut Statistik Austria 2023 47.000.Dazu komme, dass viele genehmigte Bauprojekte zurzeit stillstünden und nicht begonnen würden. Also brauche es ein koordiniertes und abgestimmtes Vorgehen einer Allianz aus Politik und Wirtschaft. Denn nur eine solche könne gewährleisten, die Bau- und Immobilienbranche zu stärken und so bezahlbaren Wohnraum in Österreich zu schaffen, hieß es beim gemeinsamen Auftritt.

"Bautenminister" in nächster Regierung?

Die Forderungen richten sich bereits an die nächste Bundesregierung. So sei etwa ein Bautenminister zur Gesamtkoordination angebracht, wie das bis in die 1980er-Jahre der Fall gewesen sei, sagte VÖPE-Präsident Andreas Köttl. "Seither wird der Wohnbau im Bund stiefmütterlich behandelt."

Man müsse jetzt die Kräfte bündeln und das gemeinsame Diskussions- und Arbeitsformat starten, so GBV-Verbandsobmann Klaus Baringer. "Wir schlagen eine Allianz vor, in der Bund, Länder und Kommunen vertreten sind und auf Augenhöhe mit allen Branchenverbänden Vorschläge und Maßnahmen erarbeiten." Eine Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderung sei das Gebot der Stunde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper