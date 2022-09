Die Industriestaatenorganisation OECD rechnet wegen des Kriegs in der Ukraine mit einer weltweiten Konjunkturabkühlung und sieht vor allem die Eurozone unter Druck. Die weltweite Wirtschaftsleistung werde heuer zwar um drei Prozent wachsen, schätzt die in Paris ansässige Organisation in ihrer gestern, Montag, veröffentlichten Zwischenprognose. Aber für das kommende Jahr erwartet die OECD nur noch ein Wachstum von 2,2 Prozent, um 0,6 Prozentpunkte weniger als ursprünglich prognostiziert.