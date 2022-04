"Ich bin schon seit einigen Jahren in der Branche tätig, aber so eine Situation wie jetzt habe ich noch nie erlebt. Es ist frustrierend", sagt Peter Hildebrand (73), geschäftsführender Gesellschafter des Leondinger Handelsunternehmens Betten Reiter. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit Aufs und Abs bekommt der Spezialist für Heimtextilien derzeit die Folgen des Kriegs in der Ukraine und der allgemeinen Teuerung zu spüren: In den vergangenen beiden Monaten sei die Kundenfrequenz in den 18