Kreuzfahrtunternehmen Costa stellt alle Fahrten ein

Mit dieser Maßnahme wolle Costa die Gesundheit der Passagiere und der Mitarbeiter schützen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Schiffe, die derzeit noch unterwegs sind, würden nun einen hafen anlaufen, um die Passagiere an Land zu lassen. Das Unternehmen hatte am Dienstag bereits die Kreuzfahrten im Mittelmeer gestoppt.

Vor der Insel Martinique in der Karibik liegt derzeit die "Costa Magica" fest, nachdem ein Passagier und ein Crewmitglied positiv auf das Virus getestet worden waren. Die übrigen Menschen auf dem Schiff wurden unter Quarantäne gestellt.

Costa gehört zum Weltmarktführer für Kreuzfahrten, der Carnical Corporation aus den USA. Dazu gehört auch die Marke Aida. Costa besitzt elf Kreuzfahrtschiffe.