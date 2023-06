Kremsmüller und die "Renaissance der Anpacker"

"Mein Vater hat in den 1960er-Jahren zu seiner Vertriebsmannschaft gesagt: Wo es rausraucht, da müsst ihr hinfahren. Da gibt es Arbeit für uns. Jetzt sieht es so aus, als ob wir genau in diesen Betrieben in den nächsten Jahren dafür sorgen werden, dass es nicht mehr hinausraucht", sagt Gregor Kremsmüller, Geschäftsführer und Gesellschafter des gleichnamigen Industrieanlagenbauers mit Sitz in Steinhaus bei Wels. Die Energiewende werde kommen, in der Energiebranche werde derzeit viel investiert, vor allem im Bereich nachhaltige Energieträger. Nachhaltige Projekte zur Energietransformation sind ein Schwerpunkt des Unternehmens. In Deutschland würden etwa von der Industrie jährlich 125 Terawattstunden an Wärmeenergie in die Luft geblasen, die technisch problemlos genutzt werden könnten. Eine zentrale Rolle spielen laut Kremsmüller etwa Wärmepumpen für die Industrie, die es ermöglichen, industrielle Abwärme effizient zu nutzen. Aus verschiedensten Prozessen der Industrie entstünde Energie, womit sich mit Wärmepumpen Prozesswärme mit bis zu 200 Grad erzeugen lassen. Kremsmüller fertigt für die großen Wämetechnologieanbieter: In Steinhaus werden die Wärmepumpen zusammengebaut, eine der Hallen am Standort wird ausschließlich dafür genutzt. Die Wärmepumpen werden anschließend bei den Industriekunden ins Energienetz eingebaut. Hier sehe man in den kommenden Jahren noch großes Potenzial, so Kremsmüller heute, Mittwoch, bei einem Pressegespräch in Linz.

Kremsmüller ist im Apparatebau, Elektro-, Mess, Steuer- und Regeltechnik sowie Rohr- und Anlagenbau tätig. 1700 Mitarbeiter sind in der Gruppe tätig, 1300 davon in Österreich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 31.12.) wurde eine Betriebsleistung von 221 Millionen Euro erzielt, im Kernunternehmen, der Anlagenbau GmbH, waren es 184 Millionen Euro (2021: 160 Millionen Euro). Bei den Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gibt man sich zurückhaltend: Bis Ende des Jahres sei man voll ausgelastet, in manchen Bereichen sei dies bis weit ins kommende Jahr hinein der Fall. Unsicherheiten bei den Kunden würden aber dazu führen, dass Aufträge, für die es grundsätzlich bereits die Zusage gäbe, nach hinten verschoben würden: "Das macht eine Prognose schwierig. Wir rechnen aber nicht mit einem Rückgang bei der Betriebsleistung." Die Hälfte der Auslastung entfällt auf das Projektgeschäft, die anderen 50 Prozent auf Wartungs- und Reparaturarbeiten, für die es mehrjährige Verträge gibt. Tätig ist das Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie in Nordeuropa.

Nach Insolvenz wurde "der Blick geschärft"

In den Schubladen der Kunden gäbe es zahlreiche Projekte, die aufgrund des Fachkräftemangels auf Eis liegen würden. Um ausreichend Mitarbeiter zu finden, geht Kremsmüller neue Wege: So wurde in Slowenien ein Standort eröffnet, dessen Aufgabe ausschließlich die Personalsuche ist. Dafür wird mit örtlichen Institutionen zusammengearbeitet. "Fachkräfte in Österreich zu suchen, ist bei weitem nicht ausreichend", sagt Kremsmüller, der die Hoffnung aber nicht aufgegeben hat: Digitale Jobs seien in den vergangenen Monaten unter Druck geraten. "Vielleicht kommt es ja zu einer Renaissance der Anpacker und jemand möchte doch wieder Metalltechnikerin werden."

Wie berichtet, musste Kremsmüller 2020 Insolvenz anmelden, Grund war ein desaströser Großauftrag für die Wien Energie, bei dem die Kosten für eine Klärschlamm-Trocknungsanlage aus dem Ruder gelaufen waren. Das Sanierungsverfahren wurde 2021 abgeschlossen. Projekte mit der Wien Energie gäbe es weiterhin, so Kremsmüller: "Wir sind gut aufeinander zu sprechen." Als Resultat der Insolvenz habe man die Vorprojektprüfungen professionalisiert. "Wir haben den Blick massiv geschärft, die technischen und juristischen Passagen in den Verträgen werden viel genauer kontrolliert."

