Es sei ein außergewöhnlicher Großauftrag mit "riesiger Verantwortung" gewesen, der vor allem an der raschen Verfügbarkeit von mehr als hundert Fachkräften gehangen sei, sagte Gregor Kremsmüller, Miteigentümer der oberösterreichischen Industriegruppe Kremsmüller: die Reparatur an der Hauptkolonne der Rohöl-Destillationsanlage der OMV in Wien Schwechat. Sie wurde Anfang Oktober wieder in Vollbetrieb genommen.