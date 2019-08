Kreisel gibt mit Vietnamesen Gas

Diese sollen in Vietnam hergestellt werden und nächstes Jahr in Serie gehen. Das teilte Kreisel gestern, Freitag, in einer Aussendung mit.

VinFast gehört zur Vingroup, Vietnams größtem Börse-Unternehmen. Es setzte zuletzt rund 3,38 Milliarden Euro um und machte eine Milliarde Euro Gewinn. Im September 2018 startete die Auto- und Motorradmarke VinFast.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Rainbach im Mühlkreis Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.