Krebs-Warnhinweise auf Wein-Etiketten?

Nach eineinhalb Jahren Ausschussarbeit stimmt das EU-Parlament heute über die EU-weiten Strategien im Kampf gegen die Krebserkrankungen ab, die mittlerweile jedes Jahr 1,3 Millionen Europäern das Leben kosten. So seien "in Europa schätzungsweise zehn Prozent aller Krebsfälle bei Männern und drei Prozent aller Krebsfälle bei Frauen auf Alkohol zurückzuführen", heißt es in dem Bericht. Die Krebsvorsorge etwa in punkto Tabakkonsum und E-Zigaretten wird darin in den Mittelpunkt gestellt.

Möglicherweise könnten auch Etiketten auf alkoholischen Getränken mit Warnhinweisen versehen werden. Dagegen hat die Alkohol- und Weinlobby Stimmung gemacht, sodass der abgeänderte Antrag sich nun eher butterweich liest: Man unterstütze "die Bereitstellung von besseren Informationen für Verbraucher, indem die Kennzeichnung von alkoholischen Getränken durch Informationen über einen moderaten und verantwortungsvollen Alkoholkonsum verbessert wird". Im Originalantrag war klar von einer "von besseren

Informationen für Verbraucher, indem die Kennzeichnung von alkoholischen Getränken durch zusätzliche Gesundheitswarnhinweise verbessert wird" die Rede.

Der Antrag wird aller Voraussicht nach bis zum heutigen Abend angenommen, hat jedoch keinen gesetzlichen Charakter. Die EU-Kommission wird danach einen Gesetzesvorschlag erarbeiten, frühestens 2023 rechnen EU-Parlamentarier damit, über ein entsprechendes Gesetz abstimmen zu können.

Jeder Österreicher trinkt eine Badewanne Bier im Jahr

Die grüne EU-Parlamentarierin Sarah Wiener dazu: "Der durchschnittliche Österreicher trinkt mehr als eine Badewanne Bier im Jahr. Das sind ungefähr 240 Liter. Solche Zahlen kann man sich nicht schön saufen, auch wenn die Alkohol-Lobby das nach Kräften versucht. Es braucht konkrete Maßnahmen gegen die Alltagsdroge Alkohol. Deshalb ist es entscheidend, dass die Vorschläge aus dem Aktionsplan der Kommission, wie Warnhinweise und Einschränkungen im Marketing, auch umgesetzt werden. Gesundheit und Vernunft müssen immer über Profit stehen."

"Kein Nanny-Staat"

Gegen Warnetiketten a la Zigarettenpackungen spricht sich der freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky aus. "Natürlich ist der Kampf gegen Krebs - das eigentliche Thema des Berichts - nicht falsch. Aber bei vielem, was aus Brüssel kommt, geht es um zwei Dinge: Einerseits um die zentralistische Kompetenzanmaßung - und die für Gesundheit liegt nun einmal bei den Mitgliedsstaaten. Und andererseits um den immer stärker zu Tage tretenden Willen, die europäischen Bürger zu einem nach Brüsseler Auffassung ,korrekten´ Leben zu erziehen, in dem Eigenverantwortung keine Rolle mehr spielt", so Vilimsky. "Wir brauchen weder das eine noch das andere." Viele der krebsbekämpfenden Maßnahmen in dem Bericht seien ja nicht "grundfalsch", aber "jeder, der das richtig findet, kann und soll sich selbst darum kümmern. Dafür brauchen wir keinen von Brüssel verordneten ‚Nanny-State‘, der uns vorschreiben will, wie wir zu leben haben", so Vilimsky.