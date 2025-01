Kratzt KTM die Kurve?

In der KTM-Gruppe haben 1800 Beschäftigte seit Ende 2023 ihren Arbeitsplatz verloren. Übrig sind 4400, davon 1991 bei der KTM AG. (KTM, Do&Co, Fotokerschi (2), Bayer)

Die Chancen, dass die langfristige Existenz des insolventen Motorradherstellers KTM und Tausender Arbeitsplätze in der Region Innviertel gesichert ist, sind nach dem Bericht des Sanierungsverwalters Peter Vogl am Freitag gestiegen. Diese Einschätzung teilten etliche Gläubigervertreter den OÖNachrichten nach den drei Gläubigerversammlungen mit, die am Landesgericht Ried stattgefunden haben.