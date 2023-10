Kranhersteller Palfinger erweitert Vorstand

Maria Koller zieht mit 8. Jänner in den Palfinger-Vorstand ein

Der Salzburger Kranarmhersteller Palfinger, der auch ein großes Werk in Lengau im Bezirk Braunau betreibt, stockt die Führungsriege auf. Die studierte Wirtschaftspsychologin Maria Koller (51) wird per 8. Jänner für die Agenden Personal und Recht zuständig sein, wie das Unternehmen heute, Donnerstag, bekanntgab. Der Vorstand besteht dann aus vier Personen - neben Koller sind das der gebürtige Mollner Andreas Klauser, der Vorstandschef ist, Felix Strohbichler (Finanzvorstand) und Alexander Susanek (Produktionsvorstand): Susanek war, wie berichtet, im Juli von BMW zu Palfinger gewechselt .

Die neue Vorständin kommt den Angaben zufolge direkt von der deutschen Jenoptik, wo sie bisher "in zentraler Funktion" den gesamten Bereich Human Resources (HR) verantwortet habe. Davor sei Koller bei Alcatel in Österreich, bei Danaher in Großbritannien und Deutschland sowie bei Magna Europa beschäftigt gewesen.

