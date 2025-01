Krahofer rückt an die Spitze der efko-Gruppe

Die efko-Gruppe bekommt eine neue Geschäftsführung: Thomas Krahofer folgt Klaus Hraby nach, der künftig beratend tätig bleibt. Krahofer verantwortete bereits seit Mai 2023 die Bereiche Verkauf, Marketing, Finanzen, Controlling, Personal und Frischgemüse des laut eigenen Angaben größten Sauergemüseproduzenten Österreichs. Gemeinsam mit Bernhard Stöhr führt Krahofer weiter die efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH am Standort Hinzenbach.

Der gebürtige Amstettner Krahofer (56) ist studierter Wirtschaftsinformatiker und war zuvor bei den Lebensmittelunternehmen Honigmayr und Spitz tätig. Hraby konzentriert sich künftig auf ausgewählte Projekte im Rohstoffbereich.

Zur Gruppe zählen neben der efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH in Hinzenbach die Vitana in Guntramsdorf, machland in Naarn, Geißlmayr in Eferding, die Stiftsgärtnerei Wilhering und zwei Töchter in Tschechien.

