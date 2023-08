Kraftwerk im Kremstal erzeugt Wärme und Strom aus Wasserstoff

Wie bringt man überschüssigen Sonnenstrom aus dem Sommer in den Winter, wenn man die Energie braucht, um zu heizen und Elektrizität bereitzustellen? Eine viel diskutierte Möglichkeit ist die Speicherung in Form von Wasserstoff. In Oberösterreich wird es ab Herbst möglich sein, den gesamten Wasserstoffkreislauf zu nutzen. "Wir sind damit die erste Modellregion in Europa, ein sogenanntes Energy Valley", sagt Markus Mitteregger, Chef der RAG Austria AG in Wien, die in Oberösterreich und Salzburg