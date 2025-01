Kraftstoffverbrauch 2024 gesunken, Preise ziehen ab heute an

Darauf verwies am Mittwoch der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) per Verbrauchseinschätzung. An die 8,8 Milliarden Liter Kraftstoff wurden in Österreich 2024 verbraucht, davon rund 2,2 Milliarden Liter Benzin und rund 6,6 Milliarden Liter Diesel. 2023 waren es rund 9,1 Milliarden Liter gewesen.

Der Dieselverbrauch sank im Vorjahr um 4,5 Prozent, der Benzinverbrauch legte um 1,8 Prozent zu. Ein deutliches Minus um 22,1 Prozent gab es beim Verbrauch von Heizöl. "Durch technische Verbesserungen und vermehrten Umstieg in der Raumwärme benötigen Haushalte heute tendenziell weniger Heizöl", sagt FVMI-Geschäftsführerin Hedwig Doloszeski. Die Preise seien "durchaus stabil" geblieben, trotz Erhöhung der CO2-Bepreisung und der Verpflichtung zur Reduktion von Treibhausgasen bei Kraftstoffen.

2024 betrug der CO2-Preis 45 Euro pro Tonne, ab diesem Jahr sind es 55 Euro. Inklusive Umsatzsteuer bedeutet das an den Zapfsäulen einen um 15 Cent pro Liter teureren Benzin. Diesel verteuere sich um 16,5 Cent, errechnete der Mobilitätsclub ÖAMTC.

Fast 80 Euro für 50 Liter

Auf Basis der aktuellen Preise müsse man heuer für eine 50-Liter-Tankfüllung bei Diesel rund 78 Euro und bei Benzin 76 Euro bezahlen. Davon entfielen sieben Euro (Diesel) bzw. sechs Euro (Benzin) auf die CO2-Bepreisung, 20 Euro (Diesel) bzw. 24 Euro (Benzin) auf die Mineralölsteuer sowie rund 13 Euro auf die Umsatzsteuer, die sowohl auf den Produktpreis und die CO2-Bepreisung als auch auf die Mineralölsteuer anfalle, teilt der ÖAMTC mit. Die Steuern und die höhere CO2-Bepreisung seien für rund 51 Prozent des Dieselpreises und 57 Prozent des Benzinpreises verantwortlich.

Hinter der Erhöhung der CO2-Bepreisung steht die Idee, umweltfreundliche Alternativen zum Verbrennerfahrzeug attraktiver zu machen. Als Ausgleich gab es bisher den Klimabonus. Ob und wie dieser von einer neuen Regierung fortgeführt wird oder nicht, ist offen. "Ohne den regionalen Klimabonus wäre die CO2-Bepreisung jedoch nichts anderes als eine Mineralölsteuererhöhung, deren Einnahmen ins allgemeine Budget fließen", sagt ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner