Kräftiges Umsatz- und Gewinnplus bei TUI

In dem bis September laufenden Geschäftsjahr 2024 stieg das bereinigte Betriebsergebnis um ein Drittel auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit mehr als 20 Millionen Gästen für seine Pauschalreisen und Kreuzfahrten erzielte der weltweit größte Reiseanbieter gut 23 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von zwölf Prozent.

"Wir haben das erreicht, was wir versprochen haben", sagte TUI-Chef Sebastian Ebel. "2024 war für uns ein sehr gutes Jahr." TUI profitierte in diesem Jahr von der Insolvenz des Konkurrenten FTI. Reisen stehe hoch im Kurs. Gästezahlen und Preise stiegen, erklärte TUI. Der durchschnittlich erzielte Umsatz pro Bett und Nacht legte um 7 Prozent auf 93 Euro zu. Die 17 Kreuzfahrtschiffe waren zu 99 Prozent ausgelastet, fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Neben dem Kernprodukt Pauschalreise baut der Veranstalter auch das Angebot an individuelleren Touren und Rundreisen aus, sowohl über Reisebüros als auch über seine Online-Plattform.

Weiteres Wachstum erwartet

Trotz der schwachen Wirtschaft im Heimatmarkt Deutschland, neben Großbritannien der wichtigste Markt für TUI, geht der Konzern von ungebrochenem Wachstum aus. So liegen die Buchungen für die Wintersaison derzeit vier Prozent, über Vorjahr bei fünf Prozent höheren Durchschnittspreisen. Das Sommerprogramm ist wie im Vorjahr zu 17 Prozent verkauft, wobei die Buchungen bei höherem Angebot sieben Prozent über Vorjahr liegen und die Preise um drei Prozent kletterten. Wie TUI Deutschland kürzlich erklärte, buchen die Kundinnen und Kunden immer früher. Und der Trend, sich etwas mehr Luxus zu gönnen, etwa mit höheren Zimmerkategorien, halte an.

Dennoch will der Reiseriese unabhängiger vom konjunkturell schwachen Europa werden und zunehmend Reisen an die Bevölkerung in Urlaubsländern, etwa in Lateinamerika, verkaufen. Auch Osteuropa will TUI als Wachstumsregion beackern.

Für das laufende Jahr erwartet TUI angesichts der aktuell schon guten Buchungslage einen Umsatzanstieg um fünf bis zehn Prozent und ein Ergebnisplus um sieben bis zehn Prozent. Auch mittelfristig will das Unternehmen dieses Wachstumstempo jährlich beibehalten. "Unser Ziel bleibt, mit TUI in allen Segmenten profitabler, effizienter und stärker zu werden - und das global", erklärte Ebel.

