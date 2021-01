Kräftiges Plus bei Zulassungen für Traktoren

Die Neuzulassungen bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen verzeichneten ein Plus von 6,9 Prozent auf 6446 Stück. Bei den Traktoren für den Obst- und Weinbau gab es gar einen Zuwachs von 30 Prozent. Das berichtet das Fachmagazin "landwirt.com".

Im Marken-Verkaufsranking 2020 liegt in Österreich die Marke Steyr (910 Zulassungen, im Vorjahr waren es 818, also fast plus 20 Prozent) vor New Holland (714, plus 15) gefolgt von Fendt (617, plus 13). Genaue Zahlen werden nicht genannt. Mit einem bedeutenden Marktrückgang im nächsten halben Jahr sei nicht zu rechnen. Gleichzeitig sei mit einem "extremen Überangebot" an Gebrauchttraktoren zu rechnen. Auf diesem Sektor gibt es Konkurrenz aus Deutschland, das beim Preisniveau deutlich unter Österreich liege.

