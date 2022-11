In der SP-nahen Wohnbaugenossenschaft "Familie" mit Sitz in Linz und mehr als 6400 Wohnungen in Oberösterreich kracht es. Bei der Aufsichtsratssitzung wurde mit drei zu zwei Stimmen (bei einer Enthaltung) Prokurist Thomas Dorfner mit 1. Jänner in den Vorstand bestellt. Damit wächst der Vorstand auf drei Personen – mit Chef Reinhold Pirklbauer und Nicola Moser.