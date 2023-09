Kosten für Fernwärme immer noch hoch

Der Gaspreis ist mittlerweile wieder gesunken, die Preise für Fernwärme sind nach wie vor hoch: Das hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo gestern im ORF-Radio kritisiert. Die Kritik richtet sich dabei vor allem an den Anbieter Wien Energie. Dieser hat das Gas für die Fernwärmeproduktion lange im Vorhinein eingekauft und begründet damit die nach wie vor hohen Preise. Ein Anbieterwechsel in diesem Bereich sei kaum möglich, wie Wifo-Experte Josef Baumgartner sagt: Es brauche effektive Kontrollen und eine Regulierung.

In Wien und anderen Landeshauptstädten sei aber die Gemeinde selbst der Prüfer – und in der Bundeshauptstadt ist die Gemeinde gleichzeitig Eigentümerin der Wien Energie und der Fernwärme. Die derzeitige Situation sei unbefriedigend, es brauche die Regulierungsfunktion einer übergeordneten Behörde, etwa der E-Control.

Auch Wirtschaftsminister Martin Kocher bezeichnete diese Heizform als "wesentlichen Treiber der Inflation". Die Preise lagen Ende Juli um 60 Prozent über jenen des Vorjahres.

Der Fachverband Gas Wärme reagierte: Österreichs Fernwärmesysteme seien sehr unterschiedlich, auch die Veränderungen der Gaseinkaufspreise spielten eine große Rolle. Man gebe Preisentwicklungen sehr wohl weiter.

In Oberösterreich sind die Fernwärmetarife, wie berichtet, bei den drei großen Versorgern per 1. August um acht Prozent gestiegen. 2022 waren es zwischen sieben und 32 Prozent Plus gewesen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper