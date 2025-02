Korrupte Mauschler? "Dann will niemand mehr Unternehmer werden"

Raphael Friedl ist seit Juli 2019 Chef von tech2b, dem mit 25 Mitarbeitern größten Start-up-Inkubator in Oberösterreich. Wie er die Lage der Gründerszene bewertet und warum Unternehmer oft einen schweren Stand haben, erläutert er im Interview. OÖN: Wie ist die Stimmung in der heimischen Gründerszene? Raphael Friedl: Es gibt starke Branchenunterschiede. Schwierig ist alles, was Automatisierungstechnik oder Industrie betrifft, da ist der Markt wahnsinnig langsam. Besser läuft es bei allen