Kopf in der ZiB2 zu KTM-Insolvenz: "Wendepunkt in europäischer Industrie"

Am Freitag bringt die KTM AG einen Insolvenzantrag ein, fast 4.000 Beschäftigte bangen um ihre Jobs. Für AMS-Vorstand Johannes Kopf war die Krise in "dieser Dimension" nicht vorhersehbar, sagt er gestern in einem "ZiB2"-Interview. Man sehe, dass der Betrieb ganz bedeutend für diese Region ist. "Da möchte ich nicht nur unsere Unterstützung, sondern auch mein Mitgefühl für die Leute ausdrücken."

Abwarten werde man jetzt die Insolvenzanmeldung am Freitag. Kopf hofft darauf, einen Teil der Beschäftigten vermitteln zu können.

In täglichem Austausch mit der Politik

Der AMS-Vorstand bestätigte, er habe gestern mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner telefoniert. "Wir werden wahrscheinlich nachdenken müssen über so Dinge wie eine Insolvenzstiftung." Von dieser Dimension sei aber auch er überrascht. Ein Domino-Effekt sei natürlich für kleine Betriebe zu erwarten. KTM hat viele Zulieferer, oder auch die Menschen, die aufgrund der Insolvenz jetzt arbeitslos werden haben weniger Möglichkeiten zu konsumieren, das betreffe dann auch eine Bäckerei zum Beispiel.

Domino-Effekt über Österreichs Grenzen hinaus

Es seien aber nicht nur die kleinen Betriebe. Die schlechten Nachrichten aus der österreichischen Industrie kämen auch von großen Firmen, wie Bosch, CONTI, Dyson Group, etc. Da werde es überall zu Redimensionierungen kommen. "Wir reden hier wirklich von einem Wendepunkt in der europäischen Industrie." Kopf rechnet mit weiteren schlechten Nachrichten von österreichischen Betrieben.

Die Konjunkturprognose von WIFO/IHS liegt derzeit bei etwa 1%. Laut Kopf droht die Situation, dass auch im Jahr 2025 kein Wachstum zu verzeichnen ist. Das wäre eine wirklich schlechte Nachricht, sagt der AMS-Vorstand, denn es wäre das dritte Jahr in Folge mit einer Rezession. Dann würde es nicht weiter möglich sein, Arbeitskräfte zu halten. Die österreichische Industrie beschäftigt derzeit 600.000 Menschen.

Auf Arbeitsmarkttrends reagieren

Auf die Frage, was er sich von der neuen Bundesregierung erhofft, weist Kopf auf Trends am Arbeitsmarkt hin, wie Ökologisierung oder Digitalisierung. In diesen Bereichen müsse verstärkt in Bildung investiert werden, etwa durch Beschäftigtenschulungen in Betrieben. Sein Beispiel: Ein Dachdecker habe zunehmend mit verbauten Solarzellen in Dachziegeln zu tun. Der brauche auch Elektrokenntnisse. Die Ökologisierung verändere Arbeitsbedingungen, und auf die müssten Beschäftigte durch Zusatzqualifizierungen vorbereitet werden.

