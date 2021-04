Konzernchef Seele verlässt die OMV

Der 60-Jährige Deutsche steht seit 2015 an der Spitze des Mineralöl- und Gaskonzerns. Heute, Montag, gab die OMV in einer Adhoc-Mitteilung bekannt, dass Seele die Option auf die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr nicht in Anspruch nehmen wird. Seeles Vertrag läuft somit automatisch am 30. Juni 2022 aus.

Seele hat den OMV-Aufsichtsratschef Mark Garret über seine Entscheidung informiert. Über die Gründe dafür war zunächst nichts bekannt.