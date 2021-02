Konkursverfahren über Confiserie Hussel in Wels eröffnet

Über das Unternehmen mit neun Filialen in Österreich wurde am Donnerstag am Landesgericht Wels das Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländischen Kreditorenverband bekanntgab. Mindestens drei Filialen sollen geschlossen werden. Die Passiva betragen 600.000 Euro, hinzu kommen offene Dienstnehmerforderungen für Jänner mit 50.000 Euro. Aktivvermögen dürfte laut AKV in Form von Bankguthaben bestehen.

Umsatzeinbrüche in der Coronakrise hatten bereits im Jänner dazu geführt, dass schon das deutsche Tochterunternehmen der Deutschen Confiserie Holding Insolvenz beantragt hatte. Nur wenige Tage später war es auch bei Hussel Confiserie in Wels, der österreichischen Tochter des Konzerns, soweit. Hier war der Umsatz wegen der Pandemie um 85 Prozent abgestürzt. Ob das laut Creditreform 2005 in Wels gegründete Unternehmen für den Vertrieb von Süßwaren einen Sanierungsplan einbringt, war noch unklar. Rund 50 Gläubiger sind betroffen.