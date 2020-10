Konkursverfahren über Brillenfirma eröffnet

Über das Vermögen der Estede GmbH aus Kirchberg-Thening (Bez. Linz-Land) ist heute, Montag, am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das hat der Gläubigerschutzverband KSV 1870 in einer Aussendung bekannt gegeben. Vier Dienstnehmer sowie 18 Gläubiger sind betroffen. Aktiva in Höhe von 694.000 Euro stehen Schulden in Höhe von 1,21 Millionen Euro gegenüber.

Estede wurde 1991gegründet und ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Markenartikeln, in erster Linie Brillen, spezialisiert. Schwerpunkt ist der Handel von hochpreisigen Brillenfassungen und Sonnenbrillen, etwa für Bentley.

Das Geschäftsmodell sei bereits in den vergangenen Geschäftsjahren ein schwieriges gewesen, so der Schuldner. Die Vertragsbedingungen des wichtigsten Lizenzgebers Bentley sollen zu hohen Verlusten geführt haben. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat die Situation noch verschlimmert: Für die hochpreisigen Modelle habe es kaum noch Absatzmöglichkeiten gegeben. Die mit den Hauptgeschäftspartnern zuletzt geführten Gespräche bezüglich Vertragsanpassung und Stundungen sind gescheitert, weil die geforderten Eigenmittel nicht fristgerecht aufgebracht werden konnten.

Für Estede ist es bereits die zweite Insolvenz nach 2008: Damals konnte das Verfahren mit Abschluss und Erfüllung eines 23,5 prozentigen Zwangsausgleichs beendet werden. Eine Fortführung ist nicht geplant. Aktuell wird geprüft, ob es zu einem Verkauf als Ganzes oder zu einer Zerschlagung kommt.